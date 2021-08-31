隨著各隊補強結束，NBA官方今天公布新賽季西區戰績排名，擁有戴文布克與保羅的太陽力壓由詹姆斯坐鎮的湖人，成為西區新龍頭。

上賽季共有15支球隊勝率過半，太陽面對其他14隊26勝10敗，勝率高達72.2%，是所有球隊中最高的。太陽的兩分球投籃命中率49%，例行賽場均得分比對手高出5.7分，是聯盟中最好的球隊，本季太陽保存了原班人馬，進攻和得分效率都排名全聯盟前7，艾頓、布克和布里奇斯都還很年輕，但仍有提升空間，老將保羅能否保持前兩賽季的水平值得關注。

湖人本季除了詹姆斯和安東尼戴維斯外，湖人幾乎全部換人，加入韋斯布魯克、蒙克等老將出現了不確定因素。上賽季在季區外出手超過200次的201名球員，詹姆斯、一眉哥和韋少都是後段班球員。湖人新三巨頭吸引了全球籃球迷的眼光，即便無法摘下西區王座，但仍滿足了球迷的願望。

爵士是過去25年來第10支進攻和防守效率都排名前四的球隊。決市場均三分球得分比對手多17.6分，是43個賽季得分差距第二高的球隊，米契爾與戈貝爾率領爵士打出52勝20敗全聯盟最佳戰績，然而季後賽卻止步西區次輪，儘管米契爾過去兩賽季表現十分搶眼，可惜無法帶領爵士走得更加長遠，很大原因就是防守弱了。

過去9個賽季獨行俠的防守低於水平，上賽季更是進入倒數10名，東契奇是頭號球星也是第一控衛，波爾津吉斯的防守卻退步了，東契奇肯定會愈來愈好，但球隊首先要解決的就是防守問題。

快艇隊上賽季三分球投籃命中率41.1%領先全聯盟，歷史上排名第四，但關鍵時刻的戰績3勝8敗，包含西區決賽0勝3敗。里歐納德可能會因傷缺席整個賽季，考驗著保羅喬治以及整個快艇。

排名6-10的球隊分別是金塊、勇士、拓荒者、灰熊、灰狼。11-15則是鵜鶘、國王、馬刺、火箭與雷霆。