香港天王劉德華在演藝圈長紅40年，海內外均擁有大批粉絲愛戴，卻有不理智的女粉絲為了目睹偶像，不惜放棄一切導致傾家蕩產、父親憤而走絕路；多年過去了，該名女粉絲近況曝光，與母親一同租屋，並在超市任職導購員，月領2000人民幣薪資（約8500新台幣）。

楊麗娟1978年生於大陸甘肅省蘭州市，是家中獨生女，備受父母寵愛，不但不用做任何家事，20歲還由父親協助洗澡；16歲時稱夢見劉德華向她表白，結果父親也夢到同樣的夢境，父女倆認定這是上天暗示的姻緣，從此之後全家都努力成就楊麗娟的唯一夢想「見到劉德華」，不惜賣掉房產、花光家中積蓄，還欠下巨額貸款，父親甚至賣一顆腎籌措資金，當時引起陸媒高度關注。

楊麗娟的父親為圓女兒見劉德華的夢想，甘願賣腎籌錢。（圖／微博）

終於，楊麗娟2007年如願在劉德華的粉絲見面會上親眼看到偶像，兩人並留下一張合影，但楊麗娟不感到滿足，要求單獨會面劉德華遭婉拒，父親長年累積的情緒潰堤，留下12頁指責劉德華的遺書便自我了結，楊麗娟當時在媒體面前哭哭啼啼，把責任推卸給劉德華，嚴厲要求他要賠償，對此劉德華發聲明呼籲楊麗娟停止無理取鬧的行為，後來「楊麗娟事件」成為社會反思過度追星的教材。

2年前，楊麗娟重新回到螢光幕，在訪談節目《豫見後來》透露父親過世後，已將所有跟劉德華相關的東西燒毀，由於沒有升學、沒有朋友，只能從事勞力的工作；今年43歲的楊麗娟，在一間超市當導購員，月領2000人民幣薪水（約8500新台幣），和母親租在偏遠地區的小房子，上班需通勤一個多小時；經歷過往種種，她不再執著追星，儘管生活拮据，日子倒是很平穩。

楊麗娟現在在賣場當導購員。（圖／微博）

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