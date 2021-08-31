林姓殯葬業者在庫錢區發現成堆疑似千元鈔票正在燃燒，經撥開殘火檢視，驚見火堆中許多燒得半毀紅包袋和鈔票，緊急搶救、清點後竟有20餘萬元的真鈔，因詢問現場人員，沒人知道錢是誰的，殯葬業者已將錢送到派出所，警方已依遺失物受理，將公告認領。

林姓殯葬業者29日下午在嘉義市立殯儀管理所庫錢區發現有一堆殘火燒得很旺、很嗆，拿工具將火堆撥開後，發現是成疊鈔票放在紅包袋裡，起初以為是假鈔，再仔細看竟然是真鈔，馬上冒著高溫搶救，確認數個紅包袋內各裝1萬至2萬元不等的鈔票，共10多包。

林姓殯葬業者在庫錢區發現成堆疑似千元鈔票正在燃燒，經撥開殘火檢視，驚見火堆中許多燒得半毀紅包袋和鈔票，緊急搶救、清點後竟有20餘萬元的真鈔。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

業者指出，這堆真鈔和衣物等雜物一起被放入庫錢區焚燒，部分紙鈔已經燒焦難以辨識，但能清楚看出得真鈔還有20萬左右，經送嘉義縣水上分局中莊派出所，警方清點共有20萬5900，1張500，4張100，其餘都是1000元鈔票。

林姓殯葬業者在庫錢區發現成堆疑似千元鈔票正在燃燒，經撥開殘火檢視，驚見火堆中許多燒得半毀紅包袋和鈔票，緊急搶救、清點後竟有20餘萬元的真鈔。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方表示，已依拾得遺失物受理報案，近期將公告認領，雖然殯儀管理所也釋出消息，但目前仍無人來認領。至於殯儀管理所長盧春霖也說，印象中是殯葬所第一發現這麼大量的真鈔被放到庫錢區焚化，研判應該是家屬未注意夾雜衣物放進去。