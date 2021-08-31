國民黨連勝文主張疫情趨緩後，國民黨應該牽回兩岸弄斷的線、兩岸和平願景。對此，新北市長侯友宜表示，每個人站在自己角色，要為人民國家做事，現階段疫情還在嚴峻過程中，更要把疫情守好，以及如何在紓困當中讓台灣的經濟走出困頓，大家一起努力加油讓台灣會更好。

媒體提問，國民黨中央委員連勝文主張，在疫情趨緩後未來的國民黨主席應該盡力牽回兩岸被弄斷的線，然後國民黨應該提供給民眾兩岸和平穩定發展的願景。連勝文30日接受本報專訪時強調，新任國民黨主席應延續，甚至強化當年所達成「五項共同願景」，重新牽起兩岸交流，形成兩岸「善的循環」。

侯友宜表示，每個人站在自己角色，要為人民國家做事。現階段疫情還在嚴峻過程中，更要把疫情守好，以及如何在紓困當中讓台灣的經濟走出困頓，我們大家一起努力加油讓台灣會更好。

媒體提問，AIT處長孫曉雅昨天有拜會北市府，請問有計畫拜會新北市府嗎？市長想和孫曉雅談什麼樣的議題呢？侯友宜回應，AIT長年以來都是我們最好的朋友，尤其新北市跟AIT所有的處長，以及所有的夥伴都長期有很深的友誼。

侯友宜說，新北和AIT有著深厚的友誼，現在大家最重要是一起面對疫情，以及在經濟上如何讓國際能夠看得到、創造更多的績效，讓台灣的經濟能夠快速的轉型復甦，大家一起努力。