國內疫情趨緩，自警戒降級以來，各縣市開放餐廳內用，民眾陸續回到餐廳享用美食，飯店餐飲業也紛紛祭出不同優惠促銷，新竹豐邑喜來登大飯店自9月1日起至30日，針對具有職業執照的醫事人員推出「醫護感恩專案」。

新竹喜來登指出，醫事人員到「盛宴自助餐廳」用餐，兩人同行，一人由新竹喜來登免費招待享用五星Buffet吃到飽，慰勞前線醫護人員的防疫辛勞。

新竹喜來登從9月1日起至30日，每週一到四推出「餐飲回饋專案」，盛宴自助餐廳的下午茶、午餐、晚餐，3位成人同行用餐，可享一人免費，第3人另收10％服務費。

采悅軒中餐廳的午餐、晚餐時段消費滿2000元，贈送「櫻桃燒鴨」一盤；迎月庭日式料理的午餐、晚餐用餐消費滿2000元，贈送「迎月庭500元抵用券」1張；「大廳酒吧」4位成人同行點用「商業午間套餐」，可享一人免費用餐，第四人另收10％服務費。餐飲優惠活動請洽(03)620 6000。