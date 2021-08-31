民眾黨布局大選，傳出規畫選台中市的北市副市長蔡炳坤因台中市「藍白和」，預計轉戰南投參選縣長。蔡炳坤31日表示，目前沒有參選規畫，至於未來的事就順其自然。

蔡炳坤今出席台北無圍牆博物館特展「波力玩台北」開幕活動，化身孩子王與幼兒園小朋友玩成一片。外界分析原規畫參選台中市長的蔡炳坤，因與台中市長盧秀燕、前市長胡志強交情不錯，民眾黨考量台中市藍白合，有意改戰南投縣長。

蔡炳坤對此回應，謝謝大家的關心跟很多鼓勵，現在最主要的工作還是台北市政與疫情，目前並沒有參選規畫，至於未來的事情就順其自然。他從5歲就住在南投到讀小學、國中，畢業後又回到南投教書，擔任小學老師一路到40歲至台中一中當校長，才離開南投住宿舍，南投對他來說是一個故鄉，每次回南投就有很多記憶，也希望南投愈來愈好。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲交付蔡炳坤負責中彰投選舉，蔡炳坤表示，平常都在台北工作，主要還是把市政工作做好，中彰投在他成長過程中有接觸，多少可以幫一點忙。

蔡炳坤強調，沒有聽說台中市「藍白合」，在台中工作很久，也追隨過胡志強，彼此情誼到現在還很深，當年的市府團隊有建立群組，經常分享生活點滴，胡志強最成功的地方就是跟過胡的人都不會離開，到現在都經常在互動。

至於2022大選是否與胡志強討論，蔡炳坤說，偶爾和胡志強見面，胡對台中發展很關心，很少看到一個政治人物對台中過去、現在與未來很執著，常出席重要活動，當地里長對胡很歡迎，是政治界典範，走過的路、留下的痕跡，大家都還很懷念。