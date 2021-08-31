根據國防部送達立法院的111年度國防預算，海軍編列431億餘元，對現役6艘康定級艦進行戰鬥系統性能提升；另海軍新一代巡防艦的原型艦籌獲，僅編列508萬元，代表規畫建造4500噸軍艦的計畫，進度還是不順利；此外，海軍規畫向美採購的反潛直升機，並未編列於預算書，代表並非排在優先購案。

根據預算書，海軍編列431億5990萬元，自111年至119年度，進行康定級艦戰鬥系統性能提升。據了解，這項性能提升案是軍售案，代表台法軍事合作關係密切。

海軍指出，康定級艦戰鬥管理系統提升與雷達系統、防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力；另面對多重威脅環境，可有效進行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，以保存艦隊戰力，進行制海任務。

康定級艦排水量滿載3680噸、最大速率25節、長125公尺、寬15.4公尺、吃水5.5公尺。