談感情最怕遇到「渣男」，到底渣男會有哪些特徵?中天綜合台《同學來了》本週三(1日)播出主題「女人們請擦亮眼！今晚教你別掉進〝渣男〞的陷阱」，邀請小優、熊熊、李懿、大根等藝人所遇到的超渣事蹟。

擁有火辣身材及甜美臉蛋的藝人熊熊，在經歷多段失敗的感情後，也對此有所領悟，她在節目中透露過去某一任對象曾讓她萌生步入婚姻的念頭，熱戀期間對方衝動在身上刺下「熊」字，她坦言當下完全被戀愛沖昏頭，覺得對方這個舉動超浪漫，不料卻遭納豆吐槽：「人家是不是想刺態度的態結果刺錯了？」最終因為對方做出劈腿、暴力、賭博等超渣行為，讓她鐵了心斬斷。

《同學來了》阿Ken(左起)、安心亞、納豆談論渣男主題。(圖/中天綜合台提供)

渣男套路百百種，像是搞消失、腳踏兩條船等行為，卻都讓熊熊遇上了，她還因此被冠上「渣男收藏家」的封號，當主持人問起她所遇過最誇張的「渣事」時，熊熊透露：「之前和男友在某餐廳二樓吃飯，恰巧碰見朋友，雙方打完招呼後他人就消失了，當我下樓要找他的時候，卻發現他們正在舌吻！」超荒謬的情節讓所有人直搖頭：「太誇張了！」她也坦承當時因為太愛對方而心軟原諒，最後則是因對方犯下相同錯誤而分手，回憶起這段往事，讓熊熊不禁感嘆當初的行為就是台語所說的「愛到卡慘死」。更多精彩內容就在9月1日晚間9點中天綜合台《同學來了》。