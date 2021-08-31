世邦魏理仕今日發佈2021年不動產投資市場年中回顧暨展望，台灣董事總經理朱幸兒指出，台灣各類型房價不斷攀高，政策雖想有所抑制，但還是有往上的趨勢。這波房價不斷攀升主因是利率低還有疫情的關係，由於全球各國都採鎖國的模式，錢無法流出去，被擋在台灣市場，推波助瀾的效果，讓房價居高不下。不過，現在疫苗施打率越來越高，各國解封是遲早的事情，一旦錢可以流出去時，市場的供給和需求會有很大的變化，很有可能無法再創新高，需要居高思危，謹慎前行！

據世邦魏理仕統計顯示，截至8月29日最新統計顯示，全台灣大型不動產總成交金額已逾新台幣2,557億元，其中商用不動產交易額計新台幣922億元，土地交易額計新台幣1,635億元。顯示即使在5月份疫情走勢急轉直下，大部分交易案仍如期進行，許多法人投資人對於不動產投資的態度仍維持積極，惟少數精華物件個案成交價格驚豔市場，助漲賣方樂觀情緒，世邦魏理仕認為短期內買賣雙方價格認知落差將延長協商時程，甚至將影響年底前的投資市場動能。

觀察整體不動產投資市場表現，由於台灣利率水準處於低點，加以銀行借貸態度正面，今年1至8月自用企業積極購置廠辦及廠房，為商用不動產市場貢獻45%的投資金額。另一方面，建商超前部署持續搶進大面積建地，今年前8月共斥資新台幣1,283億元，其中逾33%(新台幣430億元)用於購買台中市土地，顯示建商對當地房市未來前景相當看好。

針對目前整體不動產市場熱況，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，台灣投資人購買不動產意願高昂，70%的受訪者預期今年將加碼投資，然而對於市場潛在風險，有超過四成以上的投資人表達了對於優質物件競爭者眾、市面上缺乏開價合理的物件等問題感到擔憂。有鑑於目前買賣雙方對價格期望值落差持續擴大，不利短期內成交動能，建議賣方及潛在投資人皆應居高思危，以面對充滿不確定性的後疫情時代。

觀察工業地產市場動能，受惠於電子零組件產品外銷出貨暢旺，自用型買方持續擴廠增產的剛性需求，是主要帶動工業地產交易的主力。此外，從價格趨勢進一步分析，北部購地成本居高不下，且缺乏大面積土地的背景下，預計未來大型建商和自用型地主將陸續投入新廠辦開發，以及啟動舊廠房都更升級計畫，尤其是在傳統工業地產交易熱區如新北市及桃園市。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學進一步指出，今年前8月自用型買方合計投入新台幣約600億元於全台灣北中南購買各類工業用不動產，其交易額較去年同期大增32%，顯示工業地產市場量能並未因疫情而受阻。