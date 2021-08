夏普(Sharp)公司近年來積極進行事業變革,基於8K+5G Ecosystem、ICT領域、Smart Life業務三大事業變革為公司主要業務發展方向,完成品牌及服務全面升級。身為世界首發的真8K電視的先驅者,夏普在2017年8月31日推出第一代的70吋的8K顯示器,在收集消費者反饋並結合夏普專利技術與科技的二年研發與演進,在2019年底2020年初,推出了第二代8K電視,尺寸更齊全有60吋,70吋,80吋,更採用了頂規的夏普IGZO面板。今(31)日夏普透過線上發表會推出第三代8K電視產品,並以高規不貴的價格期待讓更多消費者可以進入8K世界!

台灣夏普張凱傑總經理。(摘自YouTube直播畫面)

台灣夏普張凱傑總經理在今日的「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」線上發表會中提到:「夏普在2020年疫情當下不停止研發製造的腳步,在去年的108週年慶時發表了全世界最大的120吋8K顯示器,一推出便讓所有消費者以及通路夥伴都驚艷不已,各家通路以及百貨公司都爭相的邀約展出世界級頂規的商品,夏普讓全世界知道8K的世界就在你眼前。今年是夏普公司109週年,也是台灣夏普成立四週年,更是SHARP AQUOS慶祝20週年的日子,我們正式宣佈全新的第三代8K顯示器正式上市。」

「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」線上發表會

夏普8K電視經過了二代的演進,更站在消費者的立場全面性的思考,致力使8K普及化。全新第三代8K,期待讓消費者感受到8K比你想像中離你更近!全新夏普第三代8K顯示器在智慧電視平台上,搭載最新的Android TV,內建Youtube及Netflix以及Chromecast、Google play 商城,可以下載上千個為電視專門量身製作的app,讓第三代8K不只是一台顯示器,而是家庭娛樂中心。而即便內容平台是4K的片源也可透過夏普獨家專利的Z2晶片提升視覺感受,享受類8K的震憾。

日本夏普專務執行役員暨東南亞與歐洲地區代表橋本仁宏先生也透過視訊從日本稍來祝福,四年前的今天橋本仁宏專務親自飛抵台灣見證台灣夏普的公司成立以及第一代8K顯示器的問世,而在四年後的同一天因為疫情的關係無法舉行實體的活動,但夏普的持續研發推陳出新產品的心從沒有變過,橋本仁宏專務於視訊中傳達夏普所有的產品都是由「你YOU」的需求去研發創造,期望消費者的生活一直有SHARP夏普的陪伴。

AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器共有60型/70型,採用夏普獨家雙技術,打造極致真實。Deep Chroma Display Pro 夏普超廣色域技術,展現幾近完美的色彩層次 。獨家的 8K UV2A 技術,有更進化的彩色增強濾色器和新開發的背光模組,螢幕亮度提高167%,透增低反技術能降低外在光害防止反光,讓觀看不受干擾。高達500 nit的亮度,讓對比範圍更大,創造極致色彩。

低解析度的影像訊號可透過 8K AI 智慧演算,能升級為超越人眼辨識率10倍以上的 8K 解析度,打造清晰細膩的極致影像。面對多樣化的影視內容,夏普提出超越HDR的「 HDR Enhanced+煌彩 」技術,透過檢測較暗和較亮的區域驅動背光優化光量,追求深邃的層次表現,對HDR或是SDR都能展現優化效果。

8K龐大的數據資料,透過5G能高速上傳與下載。為了讓8K能融入日常生活,SHARP開發獨家App - AQUOS Contents Downloader。將手機隨手拍攝的8K影像上傳至Google Drive,在家使用Contents Downloader,就能輕鬆觀看,體現真正8K+5G生活。也可直接透過USB 3.0存取播放8K影音(8K/60P)與照片,輕鬆享受高畫質。

AQUOS THE SCENES 8K採用最新的AV1格式,可在 YouTube上觀賞來自世界各地的8K影片。 (可播放8K/30P的影片內容,建議網速100 Mbps)。串流影音常因信號傳輸過程產生躁點,AQUOS THE SCENES 8K 經VOD串流影音處理技術強化後,能修補損失的像素與訊號,收看畫面最優質的串流節目。SHARP 將 Eilex PRISM 與 VIR Filter ™這兩項重要技術運用在AQUOS THE SCENES 8K音域系統中,可以校正並捕捉整個空間的聲率變化,重現原始音質,傳播具有高深度和高清晰度的好聲音。

AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器系列新品中,8K液晶電視8T-C60DW1X 含視訊盒優惠價NT$64900;8T-C70DW1X 含視訊盒優惠價NT$84900;預購60型登錄就送夏普12坪空氣清淨機+蛾眼面罩;預購70型登錄就送夏普水活力空氣清淨機+奈米蛾眼科技防護面罩。想要在家中體驗8K頂級饗宴的朋友可多參考。