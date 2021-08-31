66歲陳姓男子因為不滿前女友55歲馬姓女子與54歲林姓男子交往，於今年7月3日晚間竟然持水果刀至楠梓區馬女的住處行凶，導致林男死亡。馬女受傷後逃到二樓，躲過一劫。橋頭地檢署檢察官偵查終結，對林男提起公訴。

起訴書指出，陳姓男子與馬姓女子曾經是男女朋友，兩人於去年10月分手。由於陳男家暴，因此今年4月底經法院保護令裁定，陳男不得騷擾或跟蹤馬女，並遠離馬女的住所100公尺，保護令有效期限2年。

但陳男對保護令置之不理，且對馬女另結新歡心生怨恨，陳男於今年7月3日晚間近7時騎機車到馬女的啟昌街住所，先持板手擊破大門玻璃後，持刀進入馬女的住所。馬女上前阻擋，遭陳男持刀劃傷右後背部、右眼眶周邊與左手無名指。

林姓男子見狀要上前阻擋陳男，陳男竟然殺紅了眼，持刀刺入林男的頭部動脈，之後林男推倒陳男，但陳男仍趁機不斷以刀刺向林男的頭部、手臂、頸部等位置，統計林男的身上共有43處銳器傷，包含13處穿刺傷及30處切割傷。其中，左手肘下方橈側穿刺傷刺穿左手肘，刺斷左臂動脈，大量出血死亡。

當時因為馬女躲到2樓，逃過一劫。楠梓警方獲報到場，當場制伏陳姓男子。警方詢後，通報檢察官與法醫相驗，並依殺人罪嫌移送偵辦。

根據中華民國刑法第271條，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

楠梓殺人案橋頭地檢署保護令