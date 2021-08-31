新冠肺炎疫情影響許多產業生計，連帶多數弱勢家庭面臨無薪假、停業等困境，九月開學在即，台北市教育局長兼財團法人台北市政府認助清寒學生基金會董事長曾燦金決定，首度全面啟動「疫情紓困專案」，提供基金會受認助學生每人救助金3000元，發放總金額362萬1000元，共1207名學生受惠，讓弱勢學生安心就學。

曾燦金表示，受助學生的家長，其工作所得普遍偏低，其中，許多從事臨時工或服務業，收入不穩定。今年5月疫情大規模爆發後，不少弱勢家庭的家長其工作首波就受到衝擊，工作直接停擺，此外，部分單親家庭因學校停課衍生子女照顧需求，家長暫停工作進而影響一家生計，基金會陸續收到家長們詢問申請急難救助的辦法。

曾燦金說，有感於弱勢家庭境遇困難，決定啟動「疫情紓困專案」，將於9月20日直接將這筆急難救助金3000元匯入受認助學生的郵局帳戶，盼在原有的生活費、學費認助外，能再減緩家長的經濟負擔。他說，這次紓困金預計發放人數為1207人，都是基金會目前長期認助中的學生，發放總金額共362萬1000元。

基金會自民國86年成立迄今，累計認助了計1萬484人，到今年7月為止，累計捐款金額達6 億1000餘萬元。可預見疫情衝擊，台北市需要幫助的清寒學生越來越多，他也呼籲社會各界伸出援手加入愛心認助的行列，一起陪伴弱勢家庭度過難關。

基金會指出，新學期開始，凡就讀台北市高中職以下學校，有需要幫忙的學生，都可由基金會官網了解認助金申請辦法並下載申請表，由學校師長協助申請，相關認助資訊都可在上班時間撥打（02）27275925電話洽詢。