20歲馬尾妹「一次拿走17便當」愛心冰箱站傻眼

高雄楠梓新路愛心冰箱站每天供應100多個愛心便當給附近的獨居老人及弱勢家庭，未料近日一名年輕女子，竟然一口氣拿走17個便當，還搬走2箱價值4500元的罐頭，讓愛心站站長氣得把監視器影像PO上網，希望大家能遵守愛心站規定，幫助到更多的人。

愛心冰箱站站長前天（29日）上傳監視器影片到個人的FB動態牆上，影片中可見一名綁著馬尾、年約20歲的女子，戴著安全帽走到冰箱前把便當放進提袋裡。陳姓站長痛批，該名女子8/22搬走兩箱價值約4500元的罐頭，還專挑高單價的，然後8/29下午20個便當才剛送達，她又拿走17個，讓稍晚才到愛心站的一對母子及兩位老人家完全拿不到便當。

貼文PO出後立刻引發網友撻伐，「整箱拿走也是有點過分了」、「太離譜了吧，難道她不知道有監視器嗎？是真的有需要還是貪心？」、「真的是貪得無厭呀！」、「年輕人好手好腳的」。

中時新聞網實際詢問愛心冰箱站站長，站長表示，貼出此文並不是為了公審這位小姐，最主要是想讓大家知道，愛心站是很多弱勢邊緣家庭的希望，不要覺得可以恣意拿取物資。

愛心冰箱站站長說，後來循線有找到該名女子的住址，她住在有車庫的別墅裡，但前去探視當天大門深鎖，尚未接觸到當事人。