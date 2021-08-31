疫情期間許多民眾不敢上醫院，因此推遲了回診追蹤的時程，有民眾甚至打算直接「跳過」一次例行檢查，醫師提醒，有3種檢查不適合拖延，只要遵照醫院規定做好防疫準備，即可安心就醫。

有民眾詢問，如果先前排定的檢查因為疫情延遲，可以明年再做嗎？台大醫院綜合診療部主任邱瀚模指出，糞便潛血檢查陽性的大腸鏡檢查、癌症術後追蹤，以及癌症高風險族群定期檢查，都不建議延後，恐提升疾病風險；如出現出血、體重明顯減輕、疼痛、黃疸，或是自己摸到硬塊等症狀，或是有進行中的重要治療，如放射治療、定期引流等，也都建議積極處理。

近來新北市三峽一名男子因為要做內視鏡檢查而進行篩檢，意外確診新冠肺炎，Ct值逾30且無症狀。台大醫院副院長高嘉宏指出，最近本土確診案例大幅減少，但仍有零星個案存在，顯示社區內還是有潛伏的感染鏈存在。

根據疫情指揮中心規定，住院病患和陪病者要進行PCR篩檢才能入院，另外也有不少醫院要求門診手術、侵入性檢查前需先篩檢。邱瀚模說明，以台大醫院為例，目前院內設有3處快篩站，民眾做胃鏡、大腸鏡等侵入性檢查，以及腫瘤燒灼、切片取樣等治療性超音波，3天內須先快篩，這是保護自己也保護大家的做法。

美國消化系醫學會今年5月公布的指引指出，內視鏡前先做快篩可增加病患和醫護人員的安全感，但可能造成民眾的經濟負擔。邱瀚模認為，以台灣的就醫文化來說，醫院比較擁擠，且國內疫苗覆蓋率仍不足，仍是必要的做法。

至於未來是否可能開放以居家快篩取代醫院快篩，邱瀚模認為，需考量醫院是否有能力驗證民眾的居家快篩結果，是不是真的是本人、何時驗的，未來可能讓民眾方便性更高，也減輕經濟負擔。