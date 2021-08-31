中國國家安全部高調掀開神秘面紗！全國政法隊伍教育整頓第2次新聞發布會昨在北京舉行，多名政法系統高官出席，國安部副部長董經緯現身介紹，強調國安機關既抓國外間諜，又抓「內奸」。這是國安部高層罕見公開出席記者會，有分析認為，隨大陸近年積極開展全民國家安全教育，國安機構及相關人員逐步走向台前，更多進入公眾視野。

據中央政法委旗下「中國長安網」，董經緯昨出席記者會，並回答新華社提問。據現場照片，董身穿黑色的國安警服，胸前掛有「〇〇〇〇〇2」的編號牌，或顯示他是國安部的二號人物，即常務副部長。與公安部相比，國家安全部一向給人神秘色彩，除了部長陳文清之外，其他領導層很少露臉，不公開名單，國安部高層從未舉行記者會。

2014年大陸正式通過《反間諜法》。董經緯介紹，「在隊伍教育整頓中，國家安全機關始終把旗幟鮮明講政治作為第一要求」，組織動員全社會力量打好反間諜「人民戰爭」，包括今年4月國安部以部門規章形式出台《反間諜安全防範工作規定》，加強黨政機關和企事業單位的「反奸防諜」工作；堅持既抓國外間諜，又抓「內奸」，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

2015年7月1日，中國頒布《國家安全法》，並將4月15日定為全民國家安全教育日。董經緯提到，國安部以全民國家安全教育日為載體，宣傳總體國家安全觀和法律，「創新了宣傳形式，取得了較好效果」。此外，國家安全機關舉報電話「12339」開通近6年來，群眾舉報線索不斷增多，累計達1.1萬多條。

董經緯又透露，國安部門去年破獲的經濟金融領域間諜案件，是5年前的七倍，同時還加強生物安全、網路安全、數據安全等非傳統領域工作。

今年6月，海外民運圈曾盛傳，董經緯於2月中旬「叛逃美國」，但官媒隨後報導，董經緯分別於6月18及23日出席國安部一個座談會及上海合作組織成員國安全會議秘書第十六次會議。破除謠言。

隨北京強調國家安全，國安部近年日漸活躍。由習近平掛帥的中央國家安全委員會成立之初，辦公室設在中央辦公廳，現任北京市委書記蔡奇曾任國安辦常務副主任。陳文清在2016年底擔任國安部長，接替蔡奇擔任國安辦常務副主任，國安委辦公室已經放在國安部。去年，中國人民警察警旗授旗儀式舉行，習近平分別向公安部長趙克志和國安部部長陳文清授旗，亦凸顯國安部的地位。

去年5月底，全國人大決定將制定「香港國安法」。陳文清馬上主持國安部黨委會議，強調國家安全屬於中央事權，中央對維護國家安全負有最大和最終責任。這是官方媒體首次披露國安部召開會議，標誌國安部「去神秘化」。