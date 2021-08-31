大陸8月製造業及非製造業PMI均遜預期，A股31日半日下跌。上證指數低開低走，一度失守3500點，低見3496點，跌31點，跌幅為0.9％，半日收市報3501點，跌26點，跌幅為0.75％，成交額為人民幣（下同）4294.22億元。
香港信報報導，深成指31日低開後，跌幅不斷擴大，低見14157點，跌265點，跌幅為1.84％，半日收市報14181點，跌241點，跌幅為1.67％，成交額為4889.32億元。
滬深300指數半日收報4748點，跌64點，跌幅為1.34％，創業板指數收報3189點，挫82點，跌幅為2.51％。
各類股個別發展，塑膠製品股挫近4％，電力股跌逾1％，石油、房地產、金融、化工股偏軟。水泥股逆市漲逾3％，有色金屬、鋼鐵、煤炭股靠穩。
大陸國家統計局公布，8月製造業採購經理指數（PMI）降至50.1，低於上月0.3個百分點，創1年半低，並略遜市場預期的50.2，非製造業商務活動指數降至47.5，遜於市場預期的52，低於上月5.8個百分點。
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