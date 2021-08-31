蘋果公司宣布已收購古典音樂串流服務Primephonic，蘋果串流音樂服務Apple Music將新增Primephonic播放清單和獨家音訊內容，並計劃明年推出專門的古典音樂App，結合Primephonic 的使用者界面、加入更多功能。

蘋果表示，Primephonic不再接受新訂閱者，將於9月7日下線。Primephonic目前訂閱者將免費獲得6個月的Apple Music，而Apple Music提供數以十萬計的古典專輯，全部採用無損、高解析度音質。

在接下來的幾個月內，Apple Music Classical粉絲將獲得Primephonic專屬體驗，包括以作曲家和曲目進行瀏覽和搜尋、古典音樂資料的詳細顯示，以及新功能與福利。

負責Apple Music和Beats的蘋果副總裁舒瑟（Oliver Schusser）表示，蘋果熱愛且深深尊重古典音樂，而Primephonic已成為古典愛好者的最愛，雙方將攜手為Apple Music帶來古典音樂新功能。

Primephonic共同創辦人暨執行長史蒂芬斯（Thomas Steffens）指出，為Apple Music訂閱者帶來最好的Primephonic，是古典音樂產業發展的一大進步。現在Primephonic有能力與蘋果合作，可以將古典音樂帶入主流，並為新一代音樂人與下一代聽眾搭起橋梁。（編輯：張均懋）1100831