42歲「歐弟」歐漢聲與小8歲大陸妻子鄭雲燦7年前在捷克布拉格舉行婚禮，當時和他在《天天向上》主持的一票兄弟汪涵、錢楓、田源等人都現身擔任伴郎團。最近歐弟黯然宣布結束7年婚姻，今(31日)他曬照為愛女慶生，卻被網友逼問先前錢楓、田源捲入性侵疑雲，「為什麼離婚？我就問你」。

歐弟多年前轉到大陸發展，2008年加入綜藝節目《天天向上》，隔年與汪涵、錢楓、田源、俞灝明、矢野浩二、金恩聖（小五）組成「天天兄弟」，7人感情深厚，連歐弟到捷克結婚拍婚紗照時，其他6人也特別飛到布拉格參加婚禮，拍下紀念合影，可惜2010年俞灝明因火吻事件一度退出，而2016年因廣電總局要求主持人須考證照，讓歐弟不得不淡出主持陣容。

歐弟今為愛女慶生。（圖／翻攝自歐弟微博）

近日，錢楓被女網友小藝爆料經由節目認識後，私下聚會時發生了關係，重創錢楓形象，他雖否認，近日則發聲明宣布因「個人原因」退出《天天向上》，網友則起底該節目另一名已婚主持人田源早年也爆出激吻女大生風波。多年後田源談此事，透露當時遇到歐弟結婚，天天兄弟7人都到了布拉格，田源進了汪涵房間因為自責第一個動作就是跪下請罪，而汪涵則要他交出代表天天兄弟的戒指，從此之後田源便轉為節目幕後，並改參加《火星情報局》網綜。

歐弟衰被網友質問。（圖／翻攝自歐弟微博）

對於昔日的「天天兄弟」紛紛出事，歐弟今懶理外界風雨替愛女慶生，卻引來網友質問：「為什麼離婚？我就問你，田源跟錢楓是怎麼回事」，其他網友則說：「這世間所有的問題都可以用2個問句來回應：1、關你屁事？2、關我屁事？」、「你真好笑，為什麼離婚需要跟你交代？」、「關歐弟啥事啊，你問他？」、「離婚是私人的事，離婚原因有必要告訴陌生人嗎？田源、錢楓只是前同事而已，他們的事關歐弟什麼事」。