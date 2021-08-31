網紅陳彥婷擁有個人YouTube頻道「陳彥婷Tiffany」，過去因拍自己跟老公的愛情故事而人氣大漲，如今兩人結為夫妻並生了小寶寶，陳彥婷的影片多了育兒日常這一塊，變成受歡迎的「網紅辣媽」，不料正為兼顧工作與照顧孩子而忙碌的她，近日收到一則私訊，建議她「當了媽媽就要自重，穿著要保守」，讓她當場傻眼。

網紅陳彥婷和老公「巨人」一同經營YT頻道，兩人在去年迎接兒子「小黃金」，經常透過影片分享養育孩子的日常，而在還當媽媽前，以教大家拍照技巧系列影片走紅的她，即使成了人妻、人母，仍注重穿著打扮，也常接相關的業配，跟粉絲互動交流心得。

陳彥婷IG限動。(取材自陳彥婷IG)

不料，昨天她更新IG限時動態，透露收到一封私訊，來訊的是一名剛剛開始追蹤陳彥婷的女粉絲，她自我介紹也是個媽媽，兒子已經20歲，而她來訊的目的，是希望陳彥婷以公眾人物兼新手媽媽身份，呼籲其他的女性。

女粉絲的訴求是：「當媽媽了就要自重，穿著上要保守，不要穿得過度華麗」，像細肩帶、短版上衣、平口衣服等，就是不得體的，還說看陳彥婷也會穿這類衣服，「希望能理解同為母親希望能帶給現在子女們好的榜樣」，女粉絲還說看陳彥婷夫妻感情不錯，讓她想起自己從前跟前夫感情也很好，「祝您幸福」。

陳彥婷坦言看完是眨著眼覺得困惑，認為不是說當了媽媽就不能打扮、只能在家相夫教子，「當個漂亮辣媽很好！」，還調侃「我想說祝你兒子未來的婚姻幸福」，而很多粉絲替陳彥婷打抱不平，但陳彥婷說她沒生氣，只是笑瘋，然後手指「壞了一下」，也在私訊中回應了對方：「謝謝您告訴我的婚姻，看您的婚姻就知道囉！祝您的前夫幸福」，笑稱被自己的手出賣，「怎麼可以把OS打出來！齁唷！」。