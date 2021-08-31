大學指考今（31）日放榜，高雄中學今年錄取台大醫科7人，其中蔡欣翰在小五時父親癌逝後，立定志向從醫，如今如願考上台大醫，希望能幫助更多人。出身醫生世家的莊庭寧跟隨父親腳步也踏進醫學院，考前發揮超強自制力，刪光手機IG、FB等社群APP，終於考上第一志願。

蔡欣翰在班上成績保持1、2名，類組排名前10，但學測考58級分，考上馬偕醫學系，後來斷然放棄馬偕，目標鎖定台大醫科，背後動機藏有滿滿「洋蔥」。

雄中生蔡欣翰在小五時父親癌逝後，立定志向從醫，如今如願考上台大醫，希望能幫助更多人。（柯宗緯攝）

出身單親家庭的蔡欣翰透露，父親在自己小五時因肝癌去世，小時候他不太了解發生什麼事情，只知道父親在醫院待了快1年，原本一度好轉後來復發，那陣子滿辛苦的，直到父親辭世後，立定志向確定要往醫科邁進。

出身醫生世家的莊庭寧跟隨父親腳步也踏進醫學院，考前發揮超強自制力，刪光手機IG、FB等社群APP，終於考上第一志願。（柯宗緯攝）

蔡欣翰說，醫生是一件滿辛苦的事情，1天可能要花1、20個小時看病，但相當有意義，可以拯救他人性命，也可以幫助他的家庭，「不只是救一個人 而是救全家」。而他指考前，日讀6小時，其餘時間靠休閒娛樂舒壓，會看新聞、動漫，反而很有自制力，不會分心。

莊庭寧的爸爸是高醫外科醫生莊捷翰、媽媽也是高醫醫護人員，他指考以465分考取台大醫科，但其實自認學測考得糟，只考53級分，因此他毅然決然刪光手機FB、IG等APP，讓自己心無旁騖，只留下Line可以與親友聯繫及討教問題，最後成功考上心中第一志願。

莊庭寧說，自己非醫學系不讀，主要是從小相當崇拜爸爸，認為當醫生不管開刀、問診等專業，都讓家屬感到安心，成功考取台大醫科後，全家將等疫情再趨緩後，一起吃大餐慶祝，而未來要走哪一醫學科別，他說還沒有想好，先把書讀好最重要。

今年雄中應屆畢業生升學成績大放異彩，錄取國內名校名系的人數創下新紀錄，錄取台大109人、清大55人、交大35人、成大143人、政大24人等5校共計366人。其中，錄取台大醫學系人數10人，3人為申請入學、7人指考上榜。