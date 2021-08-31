大陸地下母乳交易猖獗，陸媒《澎湃新聞》調查指出，網上有自稱「寶媽」的賣家，透過網路平台以20元人民幣不等的價格，販售袋裝冷凍母乳，不僅如此，還有提供「成人奶媽」服務，最高以每次2000元人民幣（約新台幣8600元）的價格供成人男性吸吮人乳。

報導指出，2021年8月間陸續有業者在大陸社群平台「貼吧」上自稱為「寶媽」，分別在母乳餵養等吧張貼文章販售人乳，每袋價格落在10至20元人民幣，以冷凍方式袋裝出售。

該賣家則稱，3個月前剛生產完奶水分泌較多，每天會多出700至800毫升不等，才將多餘的奶水填入100毫升的母乳儲存袋中，並以一包15元人民幣為價，在網路上販售，而買家不能選擇生產日期，最低購買包數為5包，不退貨也不換貨。

除了民眾私下販售母乳，也有仲介從中媒合奶媽，只要客戶經資料審核，仲介就會協助聯絡同城市的奶媽，再經雙方協議定價後，奶媽就會穩定寄送人乳給客戶。

此外，除了販售冷凍人奶之外，還存有「成人奶媽」的現象，因有些客戶對於人乳的品質要求嚴格，會要求寶媽當面擠奶，或是現場喝新鮮的，每次價格500至800元人民幣，甚至最高被喊價至2000元人民幣（約新台幣8600元）的情況。

報導中指出實際詢問了提供奶媽服務的女子，女子稱，她的客戶多為男性，喝人乳是為了「補身體」，通常會擠出來讓成年客戶現場喝，或是客戶躺在她的懷中，趴在乳房上像嬰兒般吸吮。

究竟喝人乳可否進補？武漢大學中南醫院產科護士長指出，人乳是根據嬰兒需求產生，成年人具有抵抗力與免疫力，正常攝取飲食即可得到所需營養，喝人乳並不會明顯提高免疫力，更無特殊營養價值，甚至部分成人喝了人乳後，還可能促進腸胃蠕動，導致腹瀉與腹痛。

實際上，大陸現行法規並無明確規定販售人乳恐面臨的罰則，也缺乏明確對人乳交易進行管理與控制的監管部門。

湖南金洲律師事務所律師分析，人乳交易部分，因人乳在衛生管理部分難得保障，若食用造成人體不適，提供者恐遇上侵權行為；律師指出，且法律規定須獲得許可證才可進行商業行為，人乳本不可能合法生產經營，必然無法取得營業許可證，那參與人乳販售的每一人，都有可能觸犯刑法中的非法經營罪。