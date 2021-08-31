中鋼(2002)今年獲利挑戰新高，明年股利預計比今年好很多；中鋼集團中鴻(2014)今年獲利同步挑戰新高，明年股利亦可期。中鋼集團鋼鐵股全都完成舉行今年度股東會及除息，中鋼、中鴻及中鋼構(2013)都是除息當日，即超越填息價的表現。

中鋼配息0.3元今日除息；開盤參考價37.2元，股價開高0.3元、至37.5元，開盤即填息。

中鋼昨(30)日舉行股東會，董事長翁朝棟表示，展望今年下半年及明年，鋼市審慎樂觀。中鋼穩健適度調漲9月內銷月盤基價平均1.2%，以迎接第四季旺季來臨，表現將「月來越旺」；今年努力的挑戰目標是「創下建廠50年來歷史新高的稅前盈餘」。

中鋼董事長翁朝棟看好今年度公司營運表現，承諾股東明年股利「一定會好很多」。

中鋼上半年營運攀高，EPS達1.6元，下半年可望持續穩健成長，下半年業績可望再優於上半年。法人預期公司今年每股盈餘挑戰3.5元以上佳績。

中鴻率先除息，當日股價一度漲停。中鴻配發每股現金股利0.3元，26日除息，隨著下半年鋼市、公司營運正向，公司並看好鋼市榮景延續到明年上半年，除息當日迅速填息，盤中股價更一度漲停。

中鴻受惠鋼市需求旺、鋼價續揚，上半年營收242.28億元，年增34.98%；毛利率17%，年增16個百分點；稅後淨利39.81億元，為歷史同期新高，EPS 2.77元。

展望下半年，鋼市預計穩健發展，支撐下半年業績表現。法人預估，中鴻今年營收、獲利挑戰新高，營收上看550億元、EPS預估達4.5元以上。

中鴻去年EPS 0.37元、配發每股現金股利0.3元，今年獲利將顯著提升，明年配息也值得期待。

另外，中鋼構30日除息，配發每股現金股利2.8元，30日開盤參考價70.6元，早盤股價不畏被處置，開高2.4元達73元，收最高74.2元，也是一日填息之表現。

中鋼構今年受惠鋼構需求熱絡，加上耕耘離岸風電業務成效逐步顯現，營收及本業獲利看增。中鋼構精進離岸風電產品技術，且擁有較完整供應鏈可以爭取水下基礎訂單，未來成長性值得期待，吸引法人投資人關注。

中鋼構去年營收132.42億元，年減20.74%；營業利益2.78億元，年增192.59%；加上業外挹注；稅後淨利6.31億元，年增近3倍；EPS 3.26元。今年沒有業外因素，全年獲利估比去年下降。