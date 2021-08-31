民進黨創黨將滿35周年，立法院長游錫堃出版新書《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》，游今天接受媒體人邱明玉訪問。游錫堃談到中國時報創辦人余紀忠扛下壓力，大篇幅報導民進黨創黨，是民進黨創黨成功的關鍵，他也當面向余紀忠表達敬佩。

邱明玉提到當年民進黨創黨的一個關鍵，有美國時代雜誌記者提醒，如果報紙沒有報導，就算創黨成功了也是「白搭」。游錫堃說，當年那位記者應該是跟前台北縣長尤清說的，尤清跟外國通訊社都有聯絡，但他知道的是，國民黨當時絕對不希望媒體曝光民進黨組黨的事，「讓大家不知道你有組黨。」

隔天《中國時報》大篇幅報導民進黨組黨，游錫堃說，他相當敬佩余紀忠9月28日那天晚上的決定，他後來接任行政院長後見過余紀忠，也當面向余紀忠表達敬佩，余紀忠也跟他說，當天晚上時任國民黨秘書長馬樹禮打了四通電話給他，其中一通沒接到，可見壓力很大。

游錫堃說，隔天《中國時報》是以大篇幅報導，內容是寫「宣布」，《聯合報》是二版一小篇，且用字是「計畫」，內容不一樣；他認為，余紀忠雖然是國民黨中常委，面對壓力還是有挺住，相當不簡單，「風骨令人敬佩。」

邱明玉問游錫堃，認為這樣子是創黨關鍵？游錫堃說，因為登出來之後，海內外都知道了，僑胞也都很關心，最重要的是，美國知道了，美國很多國會議員關心台灣民主發展，一直想施壓國民黨要政治開放，以前苦無著力點，確定民進黨組黨成功後，才終於有著力點。