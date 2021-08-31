從去年下半年開始，全球貿易量出現強力反彈，使得航運供應鏈陷入緊繃，造成運價不斷攀高，不過有專家點出，過高的運費加深產業競爭不平衡的困境，無力負擔運費的小企業會選擇暫時停止拉貨，甚至面臨倒閉潮，大企業也得以吃下更多的市佔率。

American Shipper報導，針對目前航運市場現況，挪威運價分析平台Xeneta創辦人Patrik Berglund表示，小企業在高昂運費的衝擊下，市占率會遭到大企業分食，「由於規模龐大且影響力高，大企業的運費比小企業還要低很多，這會導致環境越來越不平衡。」

Xeneta旗下首席數據官Erik Devetak則說：「跨太平洋航線的運費價差達1.5萬美元，代表大企業擁有競爭優勢，壟斷市場的狀況會更嚴重，整體經濟與產業發展將產生決定性的影響，會出現產業爭力降低，但行業門檻卻變高的狀況。」

Patrik Berglund也對大企業壟斷航運市場的現象提出警告，「我真的很擔心這種狀況持續下去，由於市場環境相當傾斜，有利於大企業發展，但中小型的廠商會被吃下更多的市占率。」

此外，由於缺船、缺櫃問題相當嚴重，出口商的規模、與航運商的關係也成為決定運費高低的關鍵，Erik Devetak表示，「如果你是具吸引力的客戶，那麼你的運費會是5000美元，但如果你不是具吸引力的客戶，運費可能會飆到2萬美元，這段差距達到1.5萬美元，但過去只會差500美元而已。」