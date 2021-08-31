因應台灣大道相關工程，台水公司今天表示，將在9月7日晚上22時起至8日晚上21時止，在沙鹿、龍井、梧棲及清水等4區實施停水23小時，停水區域約影響3萬6525戶，提醒民眾提前儲水備用。恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高等地區，因水壓需較長時間才可恢復正常，供水時間可能較預計期程延遲。

台水公司表示，規劃將在 9月7日展開台灣大道1000公釐送水管蝶閥及配水中心800公釐出水閥換修，預計停水時間為7日晚上22時起至8日晚上21時止，影響供水時間總計23小時，若遇豪雨或發佈颱風警報，此次施工停水則順延。

台水公司呼籲民眾，提早於停水前6小時儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，否則馬達空轉過久，恐導致損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓，吸入污水，影響用水衛生安全。剛恢復供水時，將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。管線末端、大樓或高地區用戶，水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水時間可能較預計期程延遲。

此次停水區域影響範圍包括：

沙鹿區：居仁里、沙鹿里、鹿寮里、興安里、鹿峰里（長春路橋以南／中山路以西）、興仁里（鎮政路以西、鎮南路二段以北）、美仁里（鎮政路以西）、洛泉里（鎮政路以西）、斗抵里（沙田路以西）、竹林里（三民路以西）；

龍井區：麗水里、龍津里、三德里、田中里、忠和里、山腳里、竹坑里（國道三號以西）、龍西里（茄投路以北）、龍東里（茄投路以北）、龍泉里（沙田路五段以西）、龍崗里（國道三號以西）、福田里（三港路／茄投路以北）。

梧棲區：全區。

清水區：海濱里、中社里、南社里 、槺榔里、西社里（中清路以南，中華路以西）、秀水里（中清路以南）、武鹿里（台10線以南，西濱公路以西）、高南里（西濱公路以西）。