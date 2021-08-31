漢光演習將於9月中旬在台一線佳冬戰備跑道操演軍機起降，為此，國軍近日密集在屏東空軍機場模擬預演，也因此吸引民眾圍觀，不料31日竟被直擊「F16機頭插入土中」，目擊者指出，戰機快到終點時有丟阻力傘但是煞不住，整個機頭朝下栽。

目擊者說，早上有聽到戰鬥機的聲音，因為很大聲覺得稀奇，就跑出去看，而當時看到第1架戰機有飛成功，但第2架在降落時，不知道是否因跑道太短還是怎樣，快到終點時有丟阻力傘但就是煞不住，到終點瞬間倒下去機頭朝下，機頭插進土中，所幸掉下去後有煞住，沒有爆炸。

他想，可能是跑道太短，若再拉長10多公尺，可能就煞得住了。據了解，首架進場的是IDF戰機，它從跑道南邊低空進場觸地後起飛、順利完成演練，緊接著是F16戰機，但卻突然失控衝出跑道，且還打滑導致機頭插進土中，戰機瞬間冒煙，所幸跟在後方的幻象2000戰機見狀後趕緊拉起機身爬升，順利避開危險。

空軍司令部表示，花蓮基地1架F-16 型戰機（機號6829號），31日上午06點32時於屏北機場執行戰備道起降演練，降落時於戰備道末端滑出道面，經檢查人安、飛機輕損，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。