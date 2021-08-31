大陸女星楊冪是人氣很夯的女神代表，以戲劇起家的她，還擁有一張天使臉孔和魔鬼身材，讓楊冪的人氣居高不下，不過私下的楊冪其實相當親民，她近期屢次被網友直擊和好姊妹一起逛街，而楊冪今則再被曝光購物照，她豪穿寬鬆上衣，下衣失蹤的穿搭大秀美腿，畫面超養眼。

楊冪被曝光她和好友現身北京街頭購物，只見楊冪低調戴黑色鴨舌帽、黑色寬鬆上衣，腳踩靴子，大方露出一雙美腿，楊冪的穿搭輕鬆又有型，由於楊冪頭頂紅色挑染長髮相當吸睛，加上她一雙細長鉛筆腿實在太美，讓楊冪很難不被認出。

野生楊冪現身街頭。（圖／取材自微博）

楊冪因以一雙筆直的筷子腿，承受著「腿精」的美名，而她「瘦而不柴」的身材相當不科學，導致這組野生楊冪購物照，讓網友直呼：「腿精沒錯了，氣質太絕」、「楊冪私服穿搭太好看了吧」、「楊冪不愧是行走的衣架子」。

身為流量女王的楊冪，私下一舉一動都備受矚目，就連楊冪的穿搭也都是話題，夯到登上新聞版面、微博熱搜，甚至引發搶購潮，但因人紅是非多，楊冪就遭疑有雇用服裝師搭配私服，甚至被酸作秀，對此，楊冪則展現高EQ說，衣服都是自己購入、搭配的，認為每個人都把自己打扮得美美的，她也沒必要把自己穿得難看，楊冪還霸氣說：「我就是這麼有品味，我有什麼辦法？」