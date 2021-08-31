盧秀燕強調，花博卡不會浪費，這批花博卡確認屬於市府可合法運用。（陳世宗攝）

台中市花博卡將有新用途。台中市長盧秀燕今天答覆市議員質詢時表示，花博卡不會浪費，當初無法馬上使用是因為和廠商有契約糾紛，經過市府相關局處一年多努力，已解決法律上的爭議問題，現在花博卡權屬已清楚歸屬市府，運用上就能合法化。

盧秀燕說，花博卡不會浪費，我沒有黨派色彩、沒有前後任色彩，把法律問題解決現在已告一段落。相關契約爭議逐步解決，當初與廠商之間有契約糾紛，這批空白花博卡廠商可能扣留，目前已確認這批卡屬於市府所有，使用上不會有法律問題。

盧秀燕指出，這批花博卡確認屬於市府，可合法運用，市府正推動 e指通數位市民卡，屬於雲端無卡系統，但有市民想要有實體卡片，只要還沒領過的市民，就可申請花博卡，市府正在規畫方案，相關辦法擬定好會對外宣布。

市府強調，交通局現已在進行盤點重啟活化相關作業，避免資源浪費，雖然現今數位行動已是趨勢，市府也在推動數位市民卡，不過考量長輩、孩童等還是比較習慣傳統的實體卡片，市府將研議讓當初未領取的市民，在沒有個資疑慮下也能申請花博卡，相關辦法研訂好後將盡快對外宣布。