為加強我國援外機制透明性，並促進公私部門協力投入援外工作，立委邱志偉、許智傑今召開記者會，呼籲外交部依據我國目前援外指導方針，制定新版援外政策白皮書，並由行政院建立援外政策協調專責單位，強化跨部會援外機制量能。

立委邱志偉表示，近期國產疫苗捐助友邦爭議，讓民眾質疑援外政策的必要性，其實都源於外交部沒有事先確立國產疫苗援外機制，包含援外決策流程為何及援外相關預算透明性不足，因而引起不必要之詬病。

邱志偉強調，我國援外白皮書為98年在馬政府時期制定，然而現今蔡政府主張的援外精神為秉持「踏實外交，互惠互助」，並配合「聯合國永續發展目標」之國際趨勢，已與過去馬政府不同，援外白皮書已不合時宜。

邱志偉要求，外交部應盡速根據目前援外原則及政策主軸重新制定新版援外政策白皮書；應建立行政院層級援外政策協調專責單位；公私協力機制的建置應更完善，建立民間貢獻援外工作之機制；未來應拓展多邊援助模式。

立委許智傑提及，近一年多以來因口罩外交及防疫成績，累積出亮眼的國際能見度，都讓許多國家公開呼籲應讓台灣參與國際組織、國際社會，並建議援外預算、人才有限，在規劃時應採取節約原則，若沒有集中概念，可能散槍打鳥。

對此，外交部國經司司長蔡允中指出，外交部會朝委員建議方向來做，以前外交部做的很努力，但仍有許多地方能補足，目前新版援外政策白皮書正在寫，將結合專家意見，在短時間內做出新版，並對國際政策目標做法做充分揭露。