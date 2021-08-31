一年一度的台南麻豆文旦節，將於9月5日上午10時在麻豆總爺藝文中心熱鬧展開，活動當天有精彩表演節目、好農市集、趣味競賽、親子DIY，消費滿額就送可愛柚寶包包。台南市長黃偉哲表示，適逢疫情趨緩及中秋佳節將近，歡迎全國朋友到台南採買優質的麻豆文旦，與親朋好友共享柚香甘甜好滋味。

黃偉哲表示，麻豆文旦非常搶手，市府還是要辦文旦節活動，希望藉此讓麻豆文旦的產銷好還更好，農民的收益才會好，讓文旦的銷路打得更開、市場打得更大，不只打亞洲盃，還前進世界盃，讓各地朋友都愛享用台南文旦。

黃偉哲進一步表示，對於其他地方可能冒充麻豆文旦的情形，凡是沒有經過農會或公所認證的文旦，擅自使用麻豆文旦商標，南市府會嚴格察查取締；此外，南市府今年會請環保局在文旦季節過後協助清運文旦果樹疏枝後的枝條，請農民朋友們放心。

台南市農業局表示，台南文旦種植面積為1109公頃，產量為2萬5972公噸，面積及產量皆為全國第一，其中又以麻豆為台南最大產區，種植面積達847公頃，產量為2萬312公噸。

農業局長李建裕指出，因應文旦盛產，台南市農業局持續透過多元行銷活動及加工收購等產銷措施，全力行銷台南文旦，維持產銷平衡，保障農民收益。

「2021麻豆文旦節－愛在麻豆柚見幸福」將於9月5日上午10時在麻豆總爺藝文中心登場，活動當天有多場精彩表演節目，包括洄瀾舞集、奇幻魔術秀、夢幻泡泡秀等豐富演出，還有文旦造型氣球親子DIY、在地好農市集、趣味競賽及可愛小柚口罩、束口後背包、消費滿額好禮大贈送。