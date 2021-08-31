自來水公司舉辦「台灣大道七段等蝶閥更新工程」及「沙鹿配水中心800mm出水閘閥工程」，預計9月7日晚上10時至8日晚上9時，共計停水23小時，停水戶數約計3萬6525戶，停水路段為臨港路台17線、中清路台10線以南，中山路、三民路、鎮政路、沙田路、自強路、國道3號以西，台中港區以東，三港路、茄投路以北等一帶。

經發局表示，停水範圍涵蓋沙鹿區興仁里、竹林里、美仁里、居仁里、洛泉里、沙鹿里、斗抵里、鹿峰里、鹿寮里、興安里；梧棲區全區；龍井區福田里、麗水里、龍津里、三德里、田中里、忠和里、山腳里，以及竹坑里、龍西里、龍東里、龍泉里、龍崗里部份；清水區海濱里、中社里、南社里、槺榔里，以及西社里、秀水里、武鹿里、高南里部份。

市府提醒，民眾於停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水。

另水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，管線末端、大樓及地勢較高地區可能延後復水，呼籲市民儘早儲水備用，市府與自來水公司建立網路即時通報平台，隨時掌握工程進度及復水情形，確保工程如期完工，降低民眾用水不便。

自來水公司第四區管理處將通知停水區域的里長、地方民意代表、工業區、大用水戶及綜合醫院等，並規畫設置11處臨時供水站，供水站地點可至自來水公司官網查詢，停水期間亦可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況。