56歲香港巨星張衛健，出道逾30年演過不少膾炙人口作品，巔峰時期還和周星馳齊名，但近年來他鮮少出現在螢光幕前，偶爾會上節目或在社群分享近況，但現在的年輕人大多不認識他，他也曾曬出搭公車自拍照，四周擠滿人卻沒被認出，讓他也幽默表示：「如果你們在公交車上發現我，歡迎過來索取簽名，免得我站著無聊，請廣而告之。」

張衛健當年在張國榮的幫助下，以歌唱比賽冠軍身分進入演藝圈，之後又跨足到影視圈，《少年張三豐》、《小魚兒與花無缺》、《鹿鼎記》等膾炙人口作品，其中《齊天大聖孫悟空》更是堪稱經典，劇中一句口頭禪「帥到掉渣」，掀起模仿熱潮。

張衛健在《鹿鼎記》和《齊天大聖孫悟空》的演出堪稱經典。(圖／本報系資料照)

而知名導演王晶也曾表示在他心目中演技最好的是周星馳，長期都第一名，至於張衛健「他就是電視（電視劇）的第一」。不過張衛健在事業巔峰時，選擇消失螢光幕，據悉是為了妻子和照顧年邁母親，想多花時間陪伴在他們身邊，所以才減少作品。

這幾年他偶爾會上節目和更新社群，過著平淡幸福生活，不少年輕人也不太認識他，之前有傳他和吳鎮宇將參加實境選秀綜藝《追光吧！哥哥》第二季，就被嘲年纪大 ，對他產生質疑，但對於7、8年級生網友來說，他依舊是經典代表人物。

張衛健曾PO出搭公車照片。(圖／翻攝自張衛健微博)

張衛健2017年曾曬出搭公車的自拍照，當時車上擠滿人，但卻沒人認出他，還有人在旁邊低頭滑手機，讓他幽默發文：「如果你們在公交車上發現我，歡迎過來索取簽名，免得我站著無聊，請廣而告之。」