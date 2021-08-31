台北無圍牆博物館特展「波力玩台北」31日登場，現場規畫互動塗鴉牆，完成救援小英雄著色後，可以把作品放在投影幕展示。（張立勳攝）

台北市觀傳局即日起特別邀請「救援小英雄波力」帶領大家探索無圍牆博物館，除了有北投國小1994年為保留古蹟寫的陳情書，還有新北投車站、大稻埕戲院及中華商場老照片，搭配雙層觀光巴士體感投影、互動塗鴉牆與豐富的復刻文物，呈現台北多元的文化發展。

台北無圍牆博物館特展「波力玩台北」今在台北探索館登場，1樓大螢幕設計波力集氣互動遊戲，邀民眾舉起雙手一同為無圍牆博物館集氣，市政府西大門也打造了打卡拍照區，讓大家與救援小英雄們一起合照，留下探索無圍牆博物館的美好回憶。

跟著波力與安寶的指引抵達2樓特展廳，救援小隊化身小小導覽員，勇敢又能快速移動的波力帶領大家認識台北無圍牆博物館的食、衣、住、行、育、樂，現場呈現無圍牆博物館各區的老照片與復刻文物。3樓的常設展也布設了無圍牆博物館展區，透過不同情境體驗，帶領大家一同探索台北這個充滿故事的城市。

台北市副市長蔡炳坤表示，台北就像一本書，記載了台北的歷史與台北人生活點滴，每個區域都有著獨一無二的故事，台北無圍牆博物館的故事就起源於北投，從北投公共浴場的發現到保存，串聯起當地居民的社區意識，直到現在擴大到台北市的8個區域，包含北投溫泉、大稻埕、萬華艋舺、城北廊帶、城南台大、士林北藝、南港北流、信義松菸。

他指出，這次特別在台北市政府裡規畫了屬於台北故事的展覽，透過展出珍貴的老照片、建築模型與無圍牆街區影片，呈現台北市各個區域的特色，讓民眾走進台北探索館彷彿打開博物館的圍牆，走進了台北人的生活日常，也走入了台北的文化，看到你所未見的台北。

觀傳局長劉奕霆說，特展期間針對8大無圍牆博物館推出8種不同的體驗活動，讓民眾透過北投戶外實境解謎遊戲、萬華散步走讀、大稻埕街區導覽、松菸品牌講座、鉛字活版印刷、寶藏巖剪紙藝術工作坊、士林廟宇文化分享、南港羊毛氈體驗等多元形式，對台北無圍牆博物館有更深入了解。

波力玩台北特展即日起展出到12月15日，歡迎親子家庭、民眾免費前往參觀。台北探索館配合市府防疫相關措施，入館民眾需量測體溫、實聯制、全程佩戴口罩、手部酒精消毒等防疫規定，並由單一出入口通行，特展廳容留人數上限30人。