針對三年未調漲的軍教教薪資，行政院長蘇貞昌日前在行政院會裁示，希望政府帶頭加薪。傳出軍公教人於明年加薪幅度為3％。對此，民眾黨立委賴香伶表示，軍公教薪資調整，不該成為執政者拉抬個人聲勢的籌碼，更不該淪為黑箱作業，主張軍公教待遇審議應納入員工代表，讓軍公教薪資調漲幅度法制化。

明年軍公教是否調薪備受矚目，原本軍公教待遇審議委員會建議明年軍公教暫不調薪，但蘇揆日前突然宣布大轉彎，明確表態要替軍公教加薪，幅度傳出是3％，蘇貞昌今受訪並未證實，僅表示方案確定會對外宣布。

全國教師工會副秘書長張旭政、楊逸飛、李雅菁等人今赴立法院拜會賴香伶，會中對於公教人員薪資調整，成為執政者拉抬個人聲勢的籌碼，頗有微詞，希望軍公教待遇審議應該納入員工代表。

賴香伶表示，目前勞工基本工資審議委員會，納入勞方、資方、政府官員、學界代表參與，但軍公教待遇審議委員會，只有政府各部會代表參加，並無員工代表，她曾邀請人事行政總處、教育部等單位協調，但人事行政總處聲稱各部會代表藉可代表各單位員工意見，例如教育部藉可代表教師意見，但此說法顯然難以讓人接受，且會議過程也不公開，導致待遇調整淪為「政黨高層」的政治籌碼。

賴香伶認為，待遇調整應該依據物價指標、經濟成長、政府收支等客觀數據調整，由少數特定人決定，讓許多公教人員難以心服。

賴香伶呼籲行政院、人事行政總處，應該配合蘇貞昌「勞資共好」主張，比照勞工基本工資審議委員會有勞方代表參加，軍公教待遇審議委員會也應納入員工代表，讓員工代表參與調薪決策過程，使待遇調整能制度化、透明化，勞方了解待遇如何調整，別讓調薪淪為政治人物「恩惠給予」。