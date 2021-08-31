中小學明（1）日開學，教育部長潘文忠表示，9月6日前疫情都還是在二級警戒，因此學生在校要全程戴口罩；體育課涉及肢體碰撞或音樂課歌唱或吹奏樂器，也都要暫停或調整。此外，教育部也會持續在經費上支持地方政府，讓老師進校園快篩都可以公費進行。

中小學學生從5月中旬開始停止實體課程、改為線上學習，之後7、8月又是暑假，前後共3個多月時間在家，他們1日回到學校後，老師如何掌握他們的學習進度，是一大挑戰。

中小學1日開學後，按照規定，學校工作人員進入校園應完成疫苗第一劑接種且滿14日，或首次服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗。

不過全教國教育產業總工會調查發現，目前台北市直至第三次快篩仍均為公費；但台東縣、連江縣、新竹市、嘉義市則規定第二次以後快篩，須因個人特殊病況且檢附醫生證明方能公費；新竹縣則表示第三次教師快篩為自費，除非自行至衛生局預約，而非原來由學校提供公費快篩試劑。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，經過3個多月再相見，學生學習狀況如何，老師必須重新瞭解。此外，新學期開始，國小1、3、5年級及國中7年級，面對的都是重新分班後的新同學，老師要在兼顧防疫下做好教學工作，相當緊張。

潘文忠說，中小學防疫經費若不足，教育部將持續給予各縣市支持，尤其新進或代理老師若未打疫苗而需要快篩，會讓他們以公費方式進行，不用自掏腰包。

潘文忠說，9月6日前全國疫情都還是維持二級警戒，依照規定，師生回到學校，要全程戴口罩，但用餐、飲水可以例外。而由於學生年紀小、活動量大，口罩可能難以一直戴著，因此老師可以是當輔導他們，在空曠地區或維持社交距離的情況下，偶而可以脫下口罩。

潘文忠進一步指出，為配合防疫，不能戴口罩進行的課程，老師應該調整授課次序，並改變評量方式。例如體育課涉及肢體接觸或音樂課要歌唱或樂器吹奏，都應暫緩或調整。不過因應疫情發展，教育部每兩周會滾動修正上課指引。