台積電（2330）受到MSCI季度調整的影響，今（31）日一早最低拉回至598元大跌7元，惟隨著逢低買盤進駐，於近午盤時拉升翻揚至平盤605元；不過，低檔反彈無量，顯示買盤僅低檔承接，市場追價意願不強。

台積電30日在美國的ADR收盤上漲0.42％收118.99美元，聯電ADR也收漲0.53％收在11.35美元，晶圓雙雄ADR表現不弱，今天在台股股價表現則先軟後堅，至午盤後台股電在平盤及平盤下1檔游走，聯電一早曾來到61.5元、回測5日線，但隨即拉回至62元以上，強守所有均線。

至於IC設計龍頭股聯發科，30日雖有外資大舉買超2179張，連2日買超更達到3631張，股價收復900元大關，不過，今日外資應再轉為調節，至股價再度跌回至900元大關之下，早盤最低來到885元大跌27元，整場股價表現依然疲軟，股價多在890元以下。