Gogoro Network電池交換站點持續朝廣度、深度及密度三方佈建，目前全台已部署7381座GoStation電池交換機台，近年更積極參與政府公建計畫，並順利取得台灣中油公司110年度電池交換站標案194站，業者表示，年底完工後，全台逾40萬名Powered By Gogoro Network（PBGN）車主今年底有望騎著智慧電動機車直達武嶺、暢遊日月潭、順騎花東縱谷，盡享不受限制的愜意旅程。

Gogoro Network目前分佈在超商、超市、加油站、停車場等2143個GoStation電池交換機台，提供超過8萬6800個智慧電池槽位供用戶交換。其中Gogoro Network於新北市佈建的GoStation已覆蓋96.6%的行政區，為繼續加大服務深度與密度，再次與新北市政府攜手評估、規劃，期望於今年底前在新北市人口稠密的熱區部署近50站GoStation。

業者表示，Gogoro Network目前在台北市、新北市、台中市和高雄市所佈建的GoStation站數，已超越當地加油站的數量；預計到今年底，桃園市和台南市的GoStation數量也有機會超越加油站，達成六都各城市的GoStation站數全面超越加油站的階段性目標。

Gogoro Network總經理潘璟倫表示，GoStation佈建策略是經由大數據解析台灣消費者的生活與移動型態，透過機器學習找出站點位置及規模的最佳推薦，讓數十萬用戶不需改變使用習慣，皆可以24小時全天候的享受更方便、更快速、更聰明的智慧電池交換服務。

中橫公路與台灣公路海拔最高點「武嶺」一直是Gogoro Network用戶最想挑戰的旅遊路線和景點，目前位於南投埔里鎮的中油埔里中山路GoStation電池交換站，距離武嶺仍有56.2公里，垂直海拔爬升2862公尺。今年中油標案有望於南投仁愛鄉聖本篤加油站增設1站GoStation，屆時前往武嶺的騎行距離將縮短至40公里，垂直爬升高度降為2611公尺。

為推進前往武嶺的最後一哩路，Gogoro Network與7-11積極洽談，計畫在清境風景區內的見晴園門市架設GoStation，提供騎上武嶺最後24.3公里、垂直爬升1667公尺所需的能源補給，預計在今年底前，PBGN 車主將能一鼓作氣、沿途換電池騎車征服武嶺。7-11是第一家與Gogoro Network合作的超商品牌，自2018年設立第一家門市至今已成功導入190家門市務。