根據產業研究公司IDC出具的最新調查，蘋果iPhone手機全年出貨成長率可能比Android平台的競爭對手高出1倍，且成長力道也將超越整體智慧手機產業。

IDC發布2021年全球智慧手機產業的展望報告。儘管供應鏈的情況仍未顯著改善，但IDC提供的仍多是正面消息。

IDC預估2021年全球智慧手機出貨量將成長7.4%，達到13.7億支。其中，iOS設備全年出貨量估將成長13.8%，是Android手機出貨量估將成長6.2%的兩倍之多。

該研究公司在報告中表示，新冠疫情仍然對美國、中國和西歐等主要智慧手機市場的出貨成長造成影響，但印度、日本、中東和非洲市場的加速增長則推動整體產業復甦。

展望未來，IDC預期5G手機將成為今年驅動整體智慧手機產業的主力，因為手機製造商和零售通路都將聚焦於5G設備，其平均銷售價格（ASP）遠高於4G LTE手機。

IDC預期，到2022年底，5G智慧手機將占一半以上的整體智慧手機出貨量，並預估智慧手機產業在2022年和2023年將成長3.4%。

IDC研究部門主管Anthony Scarsella表示，儘管與新冠疫情和Delta變種病毒有關的問題仍然存在，但今年消費者仍未放棄手機升級。售價逾1000美元的高階機種第二季出貨持續增長，甚至較去年同期大幅成長116%。此外，整體市場的ASP上揚9%，因為與入門款相比，消費者偏好價格較高的5G機型。

市場普遍預期蘋果將在9月的重大活動上發表iPhone 13系列手機，據稱此款新一代iPhone旗艦機除了升級相機和螢幕之外，還可能支援衛星通訊。但彭博社報導，消息人士透露未來的iPhone手機可能提供衛星通話和發送簡訊等至少兩項緊急功能，但這些功能「不太可能在2022年之前準備好」，且將僅限於緊急情況使用，而不提供一般的衛星通訊。此外，蘋果最終也有可能更改或放棄這些功能。

周一蘋果股價大漲3.04%，收在153.12美元，改寫8月初創下的歷史高點151.12美元，盤中最高升至153.49美元。自2021年初以來，蘋果股價已經漲逾18%，目前蘋果股票市值達到2.53兆美元。