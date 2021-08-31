王晴以《世間情》、《甘味人生》等本土劇闖出知名度，更被網友封為「本土劇林志玲」，常在臉書與粉絲分享日常的她，稍早表示按了臉書網頁上的某選項，導致2020年11月20日後的貼文全憑空消失，讓她趕緊呼籲所有人千萬不要按到。

王晴表示近來用電腦新版排定貼文失敗後，看到有個選項是轉回舊版，按了之後PO文雖順利排好，卻怎樣都轉不回新版，雖然上網爬文到處問人，但始終沒有得到任何答案，讓她這幾天焦慮到坐立難安，甚至崩潰直呼：「我損失的不只是照片、業配po文，還有這一大段回憶啊」，更向臉書官方喊話：「拜託你不要一直改來改去，又有一堆隱藏機關，你要是哪天出問題了，乘載的真的是全球不知道多少人的回憶」。

王晴深怕有粉絲也成為受害者，不忘提醒粉專所有的人，千萬不要按到了「切換回舊版的按鈕」，因為周遭有好多相同案例發生，最後全都救不回來，尤其自己手機曾經壞掉過，導致好幾年的照片影片全不見，要找過往回憶只得翻臉書找，如今遇到此狀況，希望所有人能幫她祈禱全數救回。

對此，網友紛紛留言：「養成備份的好習慣，珍貴的東西只能自己保護」、「不然可以直接燒成光碟，能保存更久」、「等等個幾天，就可以看到轉新版的按鍵」、「電腦臉書新舊版切換貼文會不見啦，寄信給臉書官方試試吧」。