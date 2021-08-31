生產助聽器的元健大和直販事業股份有限公司與斗六地區五大扶輪社今日（31日）共同捐贈1200副助聽器，嘉惠雲林縣鄉親，縣長張麗善代表接受捐贈並回贈感謝狀。

雲林縣現約有5260名領有身心障礙證明的聽力障礙者，占縣內身心障礙人數約10％，根據研究報告，聽力損失愈嚴重，罹患失智症風險愈大。

元健大和公司今與斗六地區5大扶輪社免費每副市價價值1萬2000元的助聽器1200副給雲林鄉親。

雲林縣府表示，本次元健公司捐贈的助聽器，將分送給縣內照顧聽語障朋友的聲暉協進會、聽語障協進會、本縣老人會，其餘的放在縣內輔具中心及全縣輔具據點，有需要的民眾索取兌換券。

免費助聽器申請條件如下：1.設籍於雲林縣並持有兌換券。2.領有身心障礙證明者優先。3.經元健助聽器或各醫療機構聽力測驗檢定，判定雙耳聽力損失達60分貝以上。4.活動日期為110年9月1日至111年8月31日。

縣府社會處表示，詳情請洽雲林縣輔助器具資源中心，電話是05-5339620；元健助聽器雲林斗六門市或全國各服務據點，電話05-5362300。

元健助聽器執行長暨創辦人吳志賢表示，胞妹也是聽力損失者，助聽器在台灣是昂貴的醫療器材，家中經濟不寬裕，以前也感受到經濟壓力，他發願有能力生產、製造助聽器時要結合各縣市政府推廣免費聽力測試、免費供應助聽器，讓聽力受損的民眾能夠提升聽力並減輕經濟壓力。

縣長張麗善表示且有聽力問題的長者，智力受損的時間提早3年，智能衰退速度也快30％至40％，要延緩老化良好的聽力非常重要，感謝元健公司、扶輪社朋友大力捐贈。