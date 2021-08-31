汽車維修免責修法漸成共識，立法委員邱議瑩、邱志偉、何欣純與蔡易餘今日召開公聽會，討論《專利法》第136條條文修正草案，與會學者、產業代表多持支持立場，認為這項修法就是在汽車原、副廠零件充分競爭下，給予消費者自由選擇的機會，且隨著各國逐漸重視此議題，美國、德國相繼立法，台灣有必要加速推動。

陽明交通大學科技法律學院教授劉尚志認為，汽車零件外觀設計所獲得的權利，在新車市場受到保護後，不當地延續到汽車售後市場，使得消費者受到過度的限制，也不利於汽車零件產業的發展，修法可以減輕智慧財產權過度利用所造成的社會經濟不利益，對於產業創新、經濟發展與消費者權益，可以有適度的平衡。

律師王雅泠表示，台灣民眾對副廠零件的接受度超過64％、支持「維修權益條款」入法更高達99％，卻始終無所作為，若待汽車原廠大舉來台，消費者無奈僅得接受價差高達2至19倍的原廠零件，成為立法延宕的犧牲者，在美國推出SMART Act草案，縮短汽車碰撞件的設計專利期間後，台灣也應跟進保障消費者權益。

設計智權事務所顧問葉雪美顧問說，維修權不可剝奪，導入維修免責條款才能保障消費大眾的維修權。每個車主必須有權採取一切必要措施保持汽車正常運行，並以盡可能經濟的方式進行必要的維修，這是汽車本身所有權的固有權利。

虎山實業總經理陳映志從產業界觀點，強調台灣汽車售後零件產業穩坐世界第一，整體產業鏈包括3400家以上製造商、維修車廠、外銷貿易、代工中小企業等，也因為根留台灣，更需要立法保護，維修免責能夠創造公平開放的競爭市場環境，免於國外車廠壟斷售後維修市場之外，也遏止他國汽車零件廠商掠奪台灣廠商地位。