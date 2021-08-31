又有疫苗要來台灣！行政院長蘇貞昌今(31日)近13時許在臉書宣布，又有一批政府自購、大約59.55萬AZ疫苗，中午將從泰國曼谷出發，預計於今天下午15時40分抵達台灣。
蘇貞昌表示，隨著疫苗陸續到貨，施打的年齡層也能逐漸向下開放，提供更年輕的國人施打，疫苗雖然能夠有效預防重症與感染，但全世界許多疫苗覆蓋率高的國家，都仍遭受變種病毒侵襲，所以要再次提醒國人同胞，控制疫情最好的方法仍然是配合政府指引，做好各項防疫，注意個人衛生。
文章來源：蘇貞昌臉書
又有疫苗要來台灣！行政院長蘇貞昌今(31日)近13時許在臉書宣布，又有一批政府自購、大約59.55萬AZ疫苗，中午將從泰國曼谷出發，預計於今天下午15時40分抵達台灣。
蘇貞昌表示，隨著疫苗陸續到貨，施打的年齡層也能逐漸向下開放，提供更年輕的國人施打，疫苗雖然能夠有效預防重症與感染，但全世界許多疫苗覆蓋率高的國家，都仍遭受變種病毒侵襲，所以要再次提醒國人同胞，控制疫情最好的方法仍然是配合政府指引，做好各項防疫，注意個人衛生。
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