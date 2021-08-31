竹北市家樂福賣場為新竹縣縣治停車場綜合大樓，經營停車場的業者「粕鴻科技公司」，未依停車場法規定取得停車場經營登記證，縣府3次裁罰和4次怠金處分仍未改善，縣府公告業者違法經營並勒令9月26日起停止營業。

縣府交旅處長游志祥指出，如有長期租用該停車場的民眾，可儘速與粕鴻科技解約，在9月26日之後該停車場入口將採取封閉作為，管制車輛出入，若到家樂福購物的民眾，可把車輛就近停到縣華停車場。

游志祥說，縣治停車場綜合大樓由福松建設租給家樂福，停車格則賃給粨鴻科技，福松有停車場經營登記證，粨鴻科技並未申請，使用福松的登記證，縣府與福松的官司去年獲得勝訴後，成功收回整棟大樓的產權。

因粨鴻科技未依停車場法申請取得停車場經營登記證，停車空間也未有良好改善，致家樂福賣場屢遭客訴停車場空間破舊、停車不易及尋車不易等情，使竹北家樂福賣場成為全台家樂福停車客訴率第一的賣場。

由於粨鴻科技持續收費經營已違反停車場法，縣府從5月至6月連續裁罰3次，開處3000元到1萬5000元不等罰金，業者仍繼續營業，未履行停止營業義務，縣府依行政執行法連續裁處4次怠金，每次1萬5000元。

未料，業者面對7次裁罰均繳罰了事，無實際改正措施，縣府公告業者應在9月26日前，自行拆除停車場營業設備及設立停止營業立牌等措施，屆期若繼續違規以停車場營業，會以斷水斷電等方式強制停業。

游志祥表示，縣治停車場綜合大樓整體建物已相當老舊，停車場設備和管理措施有必要重新整頓，已著手規畫調整未來的經營方式。