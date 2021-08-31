大陸經濟數據遜於預期，非製造業PMI更跌破50大關，觸發中港股市31日早段顯著受壓，恒指31日盤中曾挫逾四百點，失守十天線（現處25409）。

香港信報報導，恒指31日低開15點報25524，隨後跌幅擴大，失守十天線，一度挫428點，低見25110，創一周低位。隨後跌幅收窄，最終恒指半日收報25174點，挫365點，跌幅為1.43％。

國指半日收報8877，挫117點，跌幅為1.3％，科指跌0.86％，造6336，大市半日成交額為786.1億港元。

大陸國家統計局公布，8月製造業採購經理指數（PMI）降至50.1，低於7月0.3個百分點，創1年半低，並略遜市場預期的50.2。非製造業商務活動指數降至47.5，遜於市場預期的52，低於7月5.8個百分點。上證指數半日挫0.75％，深成指瀉1.67％，創業板指數更瀉2.51％。

藍籌大致受壓，十年美債息率再度跌破1.3％，匯控降0.8％，友邦挫2.8％，建行跌0.5％。市傳銀保監會正在調查平保房地產投資，平保跌穿60港元大關，中午插7.3％，為表現最差藍籌。國壽跌1.7％，阿里健康升1.7％，為升幅最大藍籌。

大陸官方出重拳，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，使遊戲類股全線重挫，嗶哩嗶哩半日插5.6％，網易挫3.5％，騰訊也挫3.2％，心動公司跌2.8％，IGG降2.4％。