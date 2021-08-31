三鐵警消.軍教.醫護藥麗寶樂園祭優惠，玩樂園只要$199，15歲以下假日免費。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

歡慶9月軍人節、教師節，並感謝疫情期間三鐵、警消、醫護藥人員辛勞，麗寶樂園舉辦「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」活動，9／1至10／10間，以上身分者本人持證購票，水陸雙園擇一只要199元，天空之夢摩天輪只要150元，同行者還可享好康票價。

麗寶樂園渡假區表示，為感謝三鐵警消、軍教、醫護藥人員在工作崗位的付出，透過玩樂園與搭摩天輪，與家人共享天倫之樂，紓解工作辛勞；此次優惠適用對象包含現任職於高鐵、台鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡警政、現役軍人、教師，以及現任職醫師、藥師、護理師等。

台中市民不分平假日玩樂園只要$399，天空之夢摩天輪$150。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

三鐵警消.軍教.醫護藥搭天空之夢摩天輪$150，15歲以下假日免費。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

以上人員購票時出示本人相關有效證件及個人身分證件，即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票199元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(四人為限)優惠票價。

麗寶福容大飯店推出優惠住房專案，還可體驗烤餅乾、彩繪抱枕等創意手作DIY。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園渡假區於9／1-10／11期間逢周末與連續假日，限定推出「15歲以下免費」優惠，憑身分證或健保卡正本，可免費暢玩探索世界或馬拉灣、天空之夢摩天輪，每位兒童須搭配1名持票者；台中市民不分平假日，暢玩探索世界或馬拉灣只要399元，加贈100元抵用券。

麗寶福容大飯店推出優惠住房專案，還可體驗烤餅乾、彩繪抱枕等創意手作DIY。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶福容大飯店於即日起至12／30，推出「麗寶假期饗樂遊」2天1夜只要7999元起，包含精緻雙人房、早餐及晚餐2客，加贈探索世界雙日門票2張，若於馬拉灣開園期間入住，即升等雙園雙日券2張，可享連續2日無限暢遊，房客還能參加「小小廚神烤餅乾」、「POPA彩繪抱枕」、「創意手作－狐狸面具」等多種親子休閒DIY活動。

麗寶樂園渡假區表示，園區推出防疫5＋1，包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、防疫用餐安全、加強場域消毒、社交安全距離等，各項遊樂設施在搭乘後皆會立即消毒，其中馬拉灣目前因配合中央防疫政策，需全程配戴口罩，呼籲遊客多準備口罩備用，或於園區購買以便沾濕後替換，以確保自身防疫安全。