峨眉國小風雨球場採用「膜構材質屋頂」，圓弧造型較無壓迫感，整體空間明亮寬敞。（羅浚濱攝）

新竹縣政府爭取教育部補助5340萬元，在6所學校新建風雨球場，在開學前已全數完工，教育處指出，9月1日開學後基於防疫，除了社區大學和樂齡中心外，並不對外開放，學生上體育課還是要戴口罩，由各校適時調整課程內容。

縣長楊文科表示，風雨球場又稱「半戶外球場」，讓學校無論是天氣炎熱或下雨天，都能教學正常化，進行體育課程或戶外活動，提升學生運動意願，待疫情舒緩後會開放給社區使用，讓學生和鄉親可風雨無阻的運動。

教育處表示，新竹縣已有7所學校建置風雨球場，今年爭取教育部補助5340萬元，規畫竹東國中、自強國中、峨眉國小、精華國中、華興國小和錦山國小等6所學校，每校以890萬元興建風雨球場，已全部完工驗收，在開學後讓學生上體育課使用。

峨眉國小風雨球場採用「膜構材質屋頂」，圓弧造型較無壓迫感，整體空間明亮寬敞，下雨時雨水打在屋頂上聲音，也較傳統鋼構浪板小聲，是一座兼具實用與舒適的運動空間。

峨眉國小校長陳聖源說，校內過去只有2間教室大的小禮堂，沒有活動中心讓學生下雨天進行運動，感謝縣長楊文科興建風雨球場，球場旁並新增籃球練習牆及畫設跳格子，提供低年紀學生使用，讓整體活動空間大升級！

在丘陵地形的竹東國中，風雨球場可遠眺青山，屋頂設計以崎嶇山形造型呼應遠處山形意象，並搭配遮陽格柵來襯托立面視覺感受。校長徐華助表示，以綠建築概念蓋的風雨球場，經濟又減少耗能，並可結合運動與集會功能，未來疫情趨緩後會開放與社區共享。