北市公布2確診者足跡 曾搭捷運到小巨蛋、西門及江子翠 13:122021/08/31 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市今公布2例確診者足跡，為案16078、案16095皆為新北市個案。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今公布2例確診者足跡，案16078、案16095皆為新北市個案，28日確診，而案16078感染源為家戶感染，案16095感染源尚待釐清，個案曾搭乘的捷運已完成清消。 北市衛生局指出，案16078、案16095曾在25日中午12點搭乘捷運從板橋站到台北小巨蛋站，並在下午1點22分從捷運台北小巨蛋站搭到府中站。另外，26日兩人曾在下午2點搭乘捷運從江子翠到西門站，並在下午4點搭乘捷運從西門站返回江子翠站。 開學28萬人流 柯文哲坦承危險 嘉市建校園防疫網 蛹室吹管樂 #台北小巨蛋 #新冠肺炎 #台灣 #足跡 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重振宜蘭經濟 林姿妙抗疫不鬆懈 04:102021/08/31 地方新聞 桃園活動中心明開放 志工可出勤 04:102021/08/31 地方新聞 跟著「救援小英雄波力」玩台北 一同探索無圍牆博物館 12:442021/08/31 寶島 台中港又有菲律賓籍船員確診！衛生局曝現況 40接觸者PCR出爐 11:022021/08/31 生活 新北師生化身RPG角色 創客大富翁、創客市集週週抽獎送好禮 07:002021/08/31 生活 迎著太平洋的風！日本東三河單車騎遊路線新登場 11:232021/08/31 生活 追憶萬人迷表哥王光輝 黃忠義感念帶領 04:102021/08/31 運動天地 公費快篩 82基層診所揪社區黑數 04:102021/08/31 焦點要聞 《國際經濟》難兄難弟均憂疫情 日韓7月工業生產全減 10:022021/08/31 財經 柯再挖角藍軍 廖榮清接北畜董座 04:102021/08/31 地方新聞 空軍三重一村辦特展 拍下廣島核爆同款航拍相機全台首亮相 10:222021/08/31 生活 生活熱門新聞 國際疫苗天天來 高端滯銷？指揮中心曝驚人庫存數 - 生活 政策轉彎！首批BNT幸運兒臨時換名單 18到22歲入列 - 生活 首批BNT數量確定了 陳時中：90多萬劑 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 20多歲女打高端後掛急診 醫師敷衍回1句 友怒：被當白老鼠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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