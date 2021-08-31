台北市今公布2例確診者足跡，案16078、案16095皆為新北市個案，28日確診，而案16078感染源為家戶感染，案16095感染源尚待釐清，個案曾搭乘的捷運已完成清消。

北市衛生局指出，案16078、案16095曾在25日中午12點搭乘捷運從板橋站到台北小巨蛋站，並在下午1點22分從捷運台北小巨蛋站搭到府中站。另外，26日兩人曾在下午2點搭乘捷運從江子翠到西門站，並在下午4點搭乘捷運從西門站返回江子翠站。