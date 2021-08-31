花蓮縣卓溪鄉立山村也有種植文旦柚，不過地處偏遠，搬運艱困，鮮為人知，在當地投資興建水力發電廠的世豐電力，除購3000箱，並利用科技網路協助原鄉建立行銷管道，協助打響「立山文旦」新品牌。（世豐電力提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉立山村也有種植文旦柚，不過地處偏遠，搬運艱困，鮮為人知，在當地投資興建水力發電廠的世豐電力，除購3000箱，並利用科技網路協助原鄉建立行銷管道，協助打響「立山文旦」新品牌。（世豐電力提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內除瑞穗鄉種植鶴岡文旦，卓溪鄉立山村也有種植文旦柚，清甜多汁、果肉細緻，還有耐人柚香餘韻，堪稱文旦界極品，不過地處偏遠，搬運艱困，鮮為人知，在當地投資興建水力發電廠的世豐電力，今年一口氣採購3000箱，幫助在地小農，打響「立山文旦」新品牌。

卓溪鄉立山村自1976年開始在海拔240米的山坡地種植文旦柚，日曬充足、氣候適宜，在玉山山脈清澈泉水、天然礦脈釋出的礦物質孕育下，文旦柚每顆重量約450至650公克，果實甜美細緻、水分飽滿，甜度更超過12度。

立山文旦皆為30至40年以上老欉，品質好，不過地處山坡，加上並非走大量產銷，知名度不如鶴岡文旦，世豐電力在卓溪鄉投資興建37.1MV水力發電廠，關心在地發展，今年也再度向柚農採購立山文旦，採購量從去年2750箱，增加至3000箱。

卓溪鄉立山柚農產銷班班長蘇明聖指出，立山文旦與鶴岡文旦最大差別就是多了一份特有的柚香餘韻，8兩上下的圓尖柚子堪稱為極品。感謝世豐電力與卓溪鄉公所教育柚農，利用科技網路協助原鄉建立行銷管道，今年更導入QR Code產銷履歷證明，要將品質更優良、香甜多汁的立山文旦柚推廣至全國。

世豐電力總經理李錦浚表示，水力發電廠的建置，不僅不會影響農業灌溉，反而可作為當地儲備水源，待世豐水力發電廠完工後，也會像全台水力電廠般，成為綠色觀光景點，結合當地發展農業及觀光生態旅遊，帶動地方的繁榮。

除立山文旦，李錦浚說，卓溪鄉蜜雪、夏雪芒果等小農種植的各種農業產物，世豐電力也會幫忙分享，讓國人更認識原鄉的各種好物。