童綜合醫院兒童心臟科黃碧桃執行長(右一)高崇智醫師(左一)與男童。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

童綜合醫院副院長鄭伯智(左一)與男童及家人合影。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

童綜合醫院團隊為1歲男童進行開心手術，矯正心臟所有的缺損。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

台中張姓男童在出生前即察覺心臟異常，7個月大確診缺氧性先天性心臟病中的「法洛四合群症」，直到1歲多心臟發育完整，才由童綜合醫院副院長鄭伯智率醫療團隊進行手術矯正心臟的異常結構，不到3個小時，就將小朋友心臟所有的缺損矯正完成，術後1周即出院返家。

兒童心臟科醫師高崇智表示，「法洛四合群症」是一種合併4個心臟結構異常的先天性心臟病。包括大範圍心室中隔缺損，右心室出口通道狹窄加上肺動脈瓣膜狹窄，右心室心肌肥厚，和主動脈跨位等4項異常。

其中第2項右心室狹窄和肺動脈瓣狹窄的嚴重度，就決定了幼童血液缺氧，膚色發紺的程度（皮膚、嘴唇或指甲呈現藍紫色），嬰兒病情嚴重時， 哭泣發紺會更明顯。有些嚴重發紺的嬰兒需提前接受第一期鎖骨下動脈到肺動脈的繞道手術，來減緩器官缺氧的問題。

高崇智指出，在發育過程中，法洛四合群症的小朋友還會有杵狀指，蹲坐呼吸的症狀。因為每個罹患法洛四合群症的幼童臨床表現皆不盡相同，兒童的父母都要與主治醫師保持聯絡，決定適合的治療方法與時機。

兒童心臟科執行長黃碧桃也指出，先天性心臟病種類繁多，有些新生兒症狀並不明顯，可以先觀察、用藥或心導管手術治療，部分症狀嚴重的嬰幼兒才需要及早安排開心手術。家長不要聽到幼兒罹患心臟病就過度緊張，尤其不可尋求其他非正規醫療，反而延誤治療時機，

負責這次手術的麻醉科顧問戴元基表示，先天性心臟病患者中約3分之1會在嬰兒或孩童時期出現嚴重症狀而必須接受手術治療，這些病童心臟發育受到影響，在手術前常出現低血氧症或心臟功能不全甚至衰竭。