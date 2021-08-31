今天(31日)上午一架F-16在屏北機場進行戰備道起降演練時滑出跑道，機頭插入土中，空軍參謀長黃志偉表示，2名飛行員沒有受傷，飛機機頭及起落架則有輕微損害，目前已展開後續修復並調查事故原因，原則上漢光演習會按照規劃繼續進行。

黃志偉表示，今天上午空軍一架編號6829的F-16型雙座型機在屏北機場模擬佳冬戰備道起降預演時，於6時32分在屏北的北滑行道落地，落地後，於6時34分滑出跑道末端。黃志偉：『(原音)飛行員在飛機滑出跑道的時候緊急關車脫離，飛機受到輕微的損害，人員目前情況正常。該案發生之後，現場已經啟動消防失事搶救，控制現場，目前飛機已經初步脫離草地，載往棚廠進行後續的評估和修復。』

黃志偉指出，2名飛行員都是中校，沒有受到任何傷害，飛機的機頭及起落架則有輕微損傷。空軍司令部督察長室已組成專案小組，赴屏東基地調查意外事故的原因。

黃志偉表示，今天上午在進行模擬戰備道演練時，天氣符合起降標準，全台所有規劃的戰備道也都符合戰機最小起降帶及緊急落地標準。目前看來飛行員都有按照相關技術命令操作飛機，詳細情況還需進一步了解，原則上漢光操演仍會按原本的規劃繼續進行。